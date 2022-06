Le vainqueur du Tour 1996 avait reconnu en 2007 s'être dopé à l'époque.

L'ancien coureur cycliste danois Bjarne Riis est déçu de ne pas avoir été invité par les organisateurs à assister au Grand Départ du Tour de France 2022 qui s'élancera de Copenhague le 1er juillet.

"Je suis évidemment peiné de ne pas y être. Je l'espérais pourtant", a déclaré le vainqueur du Tour de France 1996 à la chaîne danoise TV2 Sport. "Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est la vie. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet".

Dans un e-mail adressé à la chaîne, les organisateurs ont indiqué qu'ils avaient préféré inviter des représentants officiels, tels que des maires, des membres du gouvernement et des représentants de la maison royale, plutôt que des athlètes danois pour les événements liés au Tour de France.

Le 109e Tour débutera vendredi dans la capitale danoise, Copenhague, par une étape contre la montre individuelle. Deux autres étapes se dérouleront encore au Danemark, avant que le Tour ne revienne en France et n'effectue un court passage par la Belgique le 7 juillet. Ce jour-là Binche accueillera le départ de la 6e étape qui s'achèvera à Longwy.

Riis, aujourd'hui âgé de 58 ans, est le seul cycliste scandinave à avoir remporté le Tour En 1996, il était considéré comme un héros sportif au Danemark.

En 2007, il avait reconnu s'être dopé los de sa victoire. Il avait alors choqué la direction du Tour en déclarant que son maillot jaune se trouvait chez lui dans une boîte en carton dans le garage et que les organisateurs pouvaient venir le chercher.

Selon TV2, il s'est excusé il y a deux ans par SMS auprès du directeur du Tour Christian Prudhomme pour ce commentaire.

L'ancien coureur cycliste danois Bjarne Riis est déçu de ne pas avoir été invité par les organisateurs à assister au Grand Départ du Tour de France 2022 qui s'élancera de Copenhague le 1er juillet."Je suis évidemment peiné de ne pas y être. Je l'espérais pourtant", a déclaré le vainqueur du Tour de France 1996 à la chaîne danoise TV2 Sport. "Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est la vie. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet". Dans un e-mail adressé à la chaîne, les organisateurs ont indiqué qu'ils avaient préféré inviter des représentants officiels, tels que des maires, des membres du gouvernement et des représentants de la maison royale, plutôt que des athlètes danois pour les événements liés au Tour de France. Le 109e Tour débutera vendredi dans la capitale danoise, Copenhague, par une étape contre la montre individuelle. Deux autres étapes se dérouleront encore au Danemark, avant que le Tour ne revienne en France et n'effectue un court passage par la Belgique le 7 juillet. Ce jour-là Binche accueillera le départ de la 6e étape qui s'achèvera à Longwy. Riis, aujourd'hui âgé de 58 ans, est le seul cycliste scandinave à avoir remporté le Tour En 1996, il était considéré comme un héros sportif au Danemark. En 2007, il avait reconnu s'être dopé los de sa victoire. Il avait alors choqué la direction du Tour en déclarant que son maillot jaune se trouvait chez lui dans une boîte en carton dans le garage et que les organisateurs pouvaient venir le chercher. Selon TV2, il s'est excusé il y a deux ans par SMS auprès du directeur du Tour Christian Prudhomme pour ce commentaire.