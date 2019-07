Le Colombien Egan Bernal a affirmé mardi que "les conditions chaudes" de course n'étaient "pas un problème" pour lui, alors que le peloton a été frappé à Nîmes par la canicule.

"J'aime ce temps avec ces conditions chaudes. Ce n'est pas un gros problème pour moi, il suffit d'être concentré sur l'hydratation", a affirmé le 5e du classement général, porteur du maillot blanc de meilleur jeune (il a 22 ans).

"Je ne sais pas si je suis dans ma meilleure forme, mais je me sens chaque jour meilleur, depuis le contre-la-montre de Pau ou j'ai eu un mauvais jour", a poursuivi le coureur de l'équipe Ineos, coleader dans la formation avec le tenant du titre Geraint Thomas.

Le Colombien a les Alpes dans le viseur, et pas question de changer de tactique. "Ce sera un peu différent des Pyrénées avec l'altitude, et nous arriverons tous avec de la fatigue dans les jambes", a-t-il expliqué. "Nous sommes deuxième et cinquième donc nous continuerons avec cette stratégie et nous verrons".