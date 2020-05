Belgian Cycling, la fédération belge de cyclisme, a proposé vendredi matin la date du mardi 22 septembre pour la tenue des courses en ligne élites messieurs et dames des championnats de Belgique de cyclisme sur route.

En concertation avec les communes et villes organisatrices et les comités d'organisation, Belgian Cycling a lancé une proposition quant à l'organisation des championnats de Belgique, d'abord prévus le 21 juin mais reportés à cause de la pandémie de coronavirus. L'Union Cycliste Internationale a ensuite préconisé la date du 23 août mais la décision du Conseil National de Sécurité d'interdire les événements de masse jusqu'au 31 août a rendu la chose impossible.

Le National sur route messieurs, prévu à Anzegem, deviendrait donc concomitant aux Mondiaux en Suisse, programmés du 20 au 27 septembre.

"La cellule de coordination interfédérale - une collaboration entre Belgian Cycling et ses ailes, la FCWB et Cycling Vlaanderen - attend l'aval du Conseil National de Sécurité en ce qui concerne l'organisation de ces compétitions sportives", a ajouté Belgian Cycling.

En outre, Belgian Cycling a proposé la date du 30 août pour le contre-la-montre jeunesse prévu à Borlo, les 5 et 6 septembre pour le National VTT toutes catégories à Houffalize et le 5 septembre pour le National sur route juniors (filles et garçons) à Middelkerke.

La fédération doit encore communiquer des dates pour les épreuves du contre-la-montre (élites dames et messieurs, dames U23 et messieurs élites sans contrat) prévues à Coxyde, les épreuves sur routes (débutants, aspirants, messieurs U23 et élites sans contrat), ainsi que le National de BMX.

