Après Philipphe Gilbert, Lotto Soudal a réussi à attirer un autre coureur au riche palmarès: l'Allemand John Degenkolb, auteur du doublé Milan-Sanremo/Paris-Roubaix en 2015. "Avec John Degenkolb et Philippe Gilbert, nous avons transféré deux champions", s'est réjoui Marc Sergeant, le manager sportif de la formation belge.

"John est très rapide au terme d'une épreuve difficile, ce qui peut faire la différence quand un groupe d'une vingtaine de coureurs se présente sur la ligne", détaille Sergeant. "J'espère voir le grand Degenkolb dans les prochaines années parce que je suis convaincu qu'il a toujours ça en lui. Certains coureurs sont comme une sorte de vitrine pour leur équipe, et ça a souvent un impact positif sur les autres garçons."

"John a beaucoup d'expérience et une grande crédibilité dans le peloton", poursuit le manager sportif. "Il a lui-même indiqué qu'il souhaitait chercher de nouvelles opportunités et qu'il allait essayer de les saisir. Nous aurons sans doute l'occasion de nous fixer de beaux objectifs. Il est assez flexible au niveau de son programme et il est enthousiaste à l'idée de travailler pour Caleb Ewan. Le transfert d'un coureur allemand de haut niveau est aussi un joli bonus pour notre partenaire Soudal, pour qui le marché allemand est très important."