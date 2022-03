Le Ronde se termine dans la ville depuis 2012. Cette première édition avait été remportée par la star flamande Tom Boonen.

L'arrivée du Tour des Flandres sera jugée à Audenarde jusqu'à 2028, a-t-on appris mardi lors d'une conférence de presse.

Le Ronde se termine à Audenarde depuis 2012, la ligne d'arrivée étant auparavant tracée à Meerbeke, où Nick Nuyens a été le dernier à s'imposer en 2011.

Tom Boonen a lui été le premier vainqueur sur la Minderbroedersstraat d'Audenarde en 2012. Le déménagement de Meerbeke à Audenarde a eu pour conséquence la disparition du mythique Mur de Grammont et du Bosberg de la finale du Tour des Flandres, dont les juges de paix sont désormais le Vieux Kwaremont et le Paterberg.

Accueillir l'arrivée du deuxième Monument de la saison a un prix. Audenarde débourserait ainsi 400.000 euros par an pour les deux prochaines années, la somme passant à 450.000 euros à partir de 2024. La 106e édition du Tour des Flandres aura lieu dimanche.

Le Danois Kasper Asgreen s'était imposé l'an dernier devant le Néerlandais Mathieu van der Poel et Greg Van Avermaet. Philippe Gilbert reste le dernier vainqueur belge, en 2017.

