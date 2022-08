Il avait été contrôlé positif lors du Tour d'Algarve en février.

Le coureur cycliste italien Michele Gazzoli a été suspendu un an mercredi par l'Union cycliste internationale (UCI), a révélé jeudi sa formation Astana Qazaqstan dans un communiqué. Sa suspension court jusq'au 9 août 2023.

Des traces d'un produit interdit, le tuaminoheptane, ont été trouvées lors d'un contrôle effectué le 17 février au Tour d'Algarve. Le produit était contenu dans un spray nasal Rhinofluimucil. La prise non intentionnelle du produit explique la légèreté de la sanction prise par l'UCI. Seuls les résultats du coureur de 23 ans durant le Tour d'Algarve ont d'ailleurs été annulés. La formation kazakhe du WorldTour souligne qu'elle "n'a rien à voir avec cette malheureuse violation du règlement antidopage par le coureur Michele Gazzoli."

Astana a rompu avec effet immédiat son contrat avec Gazzoli. Parmi les performances du coureur italien on retiendra sa 4e place aux Mondiaux espoirs (U23) l'an dernier à Louvain et sa 3e aux Mondiaux juniors de Bergen en 2017.

Le coureur cycliste italien Michele Gazzoli a été suspendu un an mercredi par l'Union cycliste internationale (UCI), a révélé jeudi sa formation Astana Qazaqstan dans un communiqué. Sa suspension court jusq'au 9 août 2023. Des traces d'un produit interdit, le tuaminoheptane, ont été trouvées lors d'un contrôle effectué le 17 février au Tour d'Algarve. Le produit était contenu dans un spray nasal Rhinofluimucil. La prise non intentionnelle du produit explique la légèreté de la sanction prise par l'UCI. Seuls les résultats du coureur de 23 ans durant le Tour d'Algarve ont d'ailleurs été annulés. La formation kazakhe du WorldTour souligne qu'elle "n'a rien à voir avec cette malheureuse violation du règlement antidopage par le coureur Michele Gazzoli." Astana a rompu avec effet immédiat son contrat avec Gazzoli. Parmi les performances du coureur italien on retiendra sa 4e place aux Mondiaux espoirs (U23) l'an dernier à Louvain et sa 3e aux Mondiaux juniors de Bergen en 2017.