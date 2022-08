Le Colombien avait été mis à pied après avoir été arrêté le jeudi 21 juillet à l'aéroport de Madrid, soupçonné de trafic de produits médicaux.

Astana a levé la suspension provisoire de Miguel Angel Lopez, a annoncé lundi la formation cycliste World Tour. Le coureur colombien de la formation kazakhe avait été mis à pied après avoir été arrêté le jeudi 21 juillet à l'aéroport de Madrid, soupçonné de trafic de produits médicaux.

"En l'absence de conclusion des autorités espagnoles et de l'Union cycliste internationale, l'équipe Astana Qazaqstan Team n'est pas en mesure de prolonger cette suspension", pouvait-on lire dans le communiqué publié lundi matin, précisant que le grimpeur allait réintégrer l'effectif sans modification de programme.

Miguel Angel Lopez, 28 ans, a chuté et abandonné lors de la 4e étape du Giro et n'a plus couru depuis le 10 mai. Troisième du Tour d'Espagne 2018, il va prendre le départ du Tour de Burgos mardi, une épreuve préparatoire à la Vuelta, qui s'élancera le 19 août d'Utrecht aux Pays-Bas.

Le nom du Colombien a été lié au docteur Marcos Maynar, professeur à l'université d'Estrémadure, qui a été cité dans plusieurs affaires de dopage aux produits anabolisants et EPO dans le sport sans jamais avoir été condamné. Le médecin a été arrêté le 11 mai soupçonné de trafic de produits interdits et de blanchiment. Il a depuis été libéré sous caution.

