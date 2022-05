Le Français a devancé Caleb Ewan au terme d'un sprint très serré dont la photo-finish n'est pas sans rappeler celles des deux dernières éditions de l'Amstel Gold Race.

La 6e étape du Tour d'Italie, entre Palmi et Scalea en Calabre sur la distance de 192 km, a vu le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) signer une deuxième victoire en deux jours. Au terme d'une journée qui ne restera pas dans les annales du cyclisme, le sprinteur français de 30 ans s'est imposé devant l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) et le Britannique Mark Cavendish (Quick Step - Alpha Vinyl). Edward Theuns (Trek-Segafredo) a terminé 10e et meilleur Belge.

Parti en solitaire après 22 kilomètres de course, l'Italien Diego Rosa (Eolo-Kometa) a compté jusqu'à plus de 5 minutes d'avance. Après un raid de 140 bornes seul, il a finalement été repris par un peloton souvent emmené par Thomas De Gendt.

Démare, maillot cyclamen sur les épaules, s'est montré le plus véloce afin d'enlever sa 86e victoire professionnelle, la deuxième en 2022 et sa 7e sur les routes du Giro. L'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) a conservé le maillot rose de leader qu'il a endossé mardi à l'arrivée de la 4e étape sur l'Etna. Il possède toujours 39 secondes d'avance sur l'Allemand Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) et 58 sur l'Estonien Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty Gobert).

Le 7e étape de ce 105e Giro abordera vendredi la montagne sur les 196 km à parcourir entre Diamante et Potenza. Les temps de repos sont rares entre les quatre cols à franchir: le Passo Colla (3e cat., 9,3 km à 4,5%) après 35 km, le Monte Sirino (1re cat., 27 km à 4 %) au km 63, le Monte Grande di Viggiano (2e cat., 6,1 km à 9,6%) au km 130 et La Sellata (3e cat., 9,1 km à 5,1 %) dont le sommet se situe à moins de 24 km de l'arrivée. Celle-ci a été placée au-dessus d'une bosse de 350 mètres à 8%.

