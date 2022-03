Le champion d'Europe a perdu connaissance à l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne ce lundi.

Sonny Colbrelli"est conscient et se sent OK" après avoir perdu connaissance à l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne cycliste (WorldTour) lundi. Son équipe, Bahrain Victorious, a publié un tweet rassurant sur l'état de santé du coureur italien mardi matin.

"Après avoir été admis à l'Hôpital universitaire de Gérone, Sonny Colbrelli était conscient et se sentait OK. Depuis, il a été en contact avec sa famille et ses amis pendant sa convalescence à l'hôpital", a écrit Bahrain Victorious.

"Sonny Colbrelli subira d'autres examens aujourd'hui pour découvrir les causes de l'incident d'hier. Tous les tests cardiaques n'ont montré aucun signe d'inquiétude ou de fonctions compromises." Selon le communiqué officiel du Tour de Catalogne publié lundi soir, l'Italien a connu "un épisode de perte de conscience avec convulsions et arrêt cardio-respiratoire ultérieur". Les secouristes, qui ont ranimé le coureur, ont pratiqué un massage cardiaque et ont utilisé un défibrillateur, selon ce communiqué.

Colbrelli, 34 victoires chez les pros, avait abandonné après la 2e étape de Paris-Nice début mars en raison d'une bronchite avant de renoncer, toujours malade, à Milan-Sanremo. Il a connu une année 2021 faste avec 8 succès, dont les titres de champion d'Italie et d'Europe ainsi qu'une victoire au terme d'un Paris-Roubaix dantesque.

