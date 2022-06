Le coureur français avait été contraint à l'abandon sur le Giro alors qu'il figurait en bonne place pour disputer la victoire finale ou le podium.

Romain Bardet sera de nouveau au départ du Tour de France le 1er juillet à Copenhague. Le coureur français de la formation DSM l'a annoncé lundi via son compte Twitter.

L'Auvergnat, qui avait fait l'impasse sur la Grande Boucle l'année dernière, va disputer le Tour pour la neuvième fois de sa carrière. Il a terminé deux fois sur le podium. Il a été 2e en 2016 derrière Chris Froome et 3e en 2017 derrière Chris Froome et Rigoberto Uran. Vainqueur du maillot à pois en 2019, Bardet a enlevé trois étapes sur la Grande Boucle. L'année dernière, Romain Bardet, passé d'AG2R La Mondiale à DSM, avait disputé le Tour d'Iatlie (7e) et la Vuelta (25e et une victoire d'étape).

Cette année, il a dû abandonner, malade, dans la 13e étape du Giro, alors qu'il était 4e au général.

Romain Bardet sera de nouveau au départ du Tour de France le 1er juillet à Copenhague. Le coureur français de la formation DSM l'a annoncé lundi via son compte Twitter. L'Auvergnat, qui avait fait l'impasse sur la Grande Boucle l'année dernière, va disputer le Tour pour la neuvième fois de sa carrière. Il a terminé deux fois sur le podium. Il a été 2e en 2016 derrière Chris Froome et 3e en 2017 derrière Chris Froome et Rigoberto Uran. Vainqueur du maillot à pois en 2019, Bardet a enlevé trois étapes sur la Grande Boucle. L'année dernière, Romain Bardet, passé d'AG2R La Mondiale à DSM, avait disputé le Tour d'Iatlie (7e) et la Vuelta (25e et une victoire d'étape). Cette année, il a dû abandonner, malade, dans la 13e étape du Giro, alors qu'il était 4e au général.