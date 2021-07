Annemiek van Vleuten avait du se contenter d'une deuxième place samedi lors de la course en ligne mais avait levé les bras en pensant terminer première. C'était donc une répétition générale pour sa victoire de ce mercredi sur l'épreuve chronométrée.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a remporté mercredi le contre-la-montre dames en cyclisme aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle a devancé la Suissesse Marlen Reusser et une autre Néerlandaise, Anna van der Breggen. La Belge Julie Van de Velde a terminé l'exercice à la 19e place.

Van Vleuten a signé le temps le plus rapide sur le parcours long de 22,1 km en 30:13.49. Deuxième, Reusser a bouclé le chrono avec 56.47 secondes de retard. Van der Breggen, troisième, a terminé avec 1 minute 01 de retard. C'est une belle revanche pour la Néerlandaise qui, dimanche dernier, pensait avoir remporté la course en ligne, ne sachant pas que l'Autrichienne Anna Kiesenhofer avait déjà franchi la ligne avant elle.

Partie en deuxième position, la Belge de 28 ans, originaire de Bruges, partait dans l'inconnue et ne pouvait compter sur aucun repère. Elle a finalement bouclé l'exercice en 34:23.49. Julie Van de Velde, 2e du championnat de Belgique sur route et contre-la-montre 2021, a également participé à la course en ligne dames dimanche dernier où elle a épaulé Lotte Kopecky au sein de l'équipe belge. Cette dernière avait terminé 4e.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a remporté mercredi le contre-la-montre dames en cyclisme aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle a devancé la Suissesse Marlen Reusser et une autre Néerlandaise, Anna van der Breggen. La Belge Julie Van de Velde a terminé l'exercice à la 19e place. Van Vleuten a signé le temps le plus rapide sur le parcours long de 22,1 km en 30:13.49. Deuxième, Reusser a bouclé le chrono avec 56.47 secondes de retard. Van der Breggen, troisième, a terminé avec 1 minute 01 de retard. C'est une belle revanche pour la Néerlandaise qui, dimanche dernier, pensait avoir remporté la course en ligne, ne sachant pas que l'Autrichienne Anna Kiesenhofer avait déjà franchi la ligne avant elle. Partie en deuxième position, la Belge de 28 ans, originaire de Bruges, partait dans l'inconnue et ne pouvait compter sur aucun repère. Elle a finalement bouclé l'exercice en 34:23.49. Julie Van de Velde, 2e du championnat de Belgique sur route et contre-la-montre 2021, a également participé à la course en ligne dames dimanche dernier où elle a épaulé Lotte Kopecky au sein de l'équipe belge. Cette dernière avait terminé 4e.