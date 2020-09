La Néerlandaise Anna van der Breggen a remporté la médaille d'or sur le contre-la-montre féminin des championnats du monde de cyclisme jeudi à Imola. La Suissesse Marlen Reusser a décroché la médaille d'argent et la Néerlandaise Elle van Dijk la médaille de bronze. Côté belge, Sara Van de Vel a terminé à la 33e place place juste devant Ann-Sophie Duyck, 34e.

Van der Breggen a conclu le parcours de 31 km dans et autour d'Imola en 40:20.14 avec 15.58 d'avance sur Reusser et 31.46 sur Van Dijk. Troisième en 2019, 2018 et 2017, Van der Breggen a remporté son premier titre mondial sur le contre-la-montre.

L'Américaine Chloe Dygert, tenante du titre, a été contrainte à l'abandon après une chute dans un virage où elle est passée au-dessus de la barrière de sécurité. Vendredi, le contre-la-montre est au programme. Le champion de Belgique de la discipline Wout van Aert, qui figure parmi les grands favoris, défendra les couleurs belges aux côtés de Victor Campenaerts.

Van der Breggen a conclu le parcours de 31 km dans et autour d'Imola en 40:20.14 avec 15.58 d'avance sur Reusser et 31.46 sur Van Dijk. Troisième en 2019, 2018 et 2017, Van der Breggen a remporté son premier titre mondial sur le contre-la-montre. L'Américaine Chloe Dygert, tenante du titre, a été contrainte à l'abandon après une chute dans un virage où elle est passée au-dessus de la barrière de sécurité. Vendredi, le contre-la-montre est au programme. Le champion de Belgique de la discipline Wout van Aert, qui figure parmi les grands favoris, défendra les couleurs belges aux côtés de Victor Campenaerts.