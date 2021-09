Championne du monde en titre, la Néerlandaise de 31 ans, qui a déjà fait l'impasse sur l'Euro, s'estime à la recherche de sa meilleure condition physique.

Anna van der Breggen ne disputera pas le contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme, a annoncé la fédération néerlandaise de cyclisme. Championne du monde en titre, la Néerlandaise de 31 ans, qui a déjà fait l'impasse sur l'Euro, s'estime à la recherche de sa meilleure condition physique.

"En Espagne, je n'avais pas la force de suivre quand la course devenait compliquée", a dit Van der Breggen en évoquant le Challenge by La Vuelta, où elle a terminé à une modeste 58e place. "Je n'ai pas atteint mon niveau physique normal." Van der Breggen, championne du monde 2018 et 2020, espère encore disputer la course en ligne, prévue le 25 septembre sur la distance de 157,7 kilomètres entre Anvers et Louvain.

La Néerlandaise, lauréate à sept reprises de la Flèche Wallonne, avait réussi l'exploit de faire le double chrono - course en ligne il y a un à Imola.

