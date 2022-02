Le cycliste murcian qui raccrochera à la fin de la saison est victime d'une mesure sanitaire décidée par son équipe, la Movistar.

Alejandro Valverde ne pourra pas participer aux deux courses prévues dans sa région natale de Murcie. Le vétéran espagnol, qui dispute sa dernière saison avant de raccrocher son vélo, est victime d'une mesure sanitaire prise par son équipe, Movistar.

"El Imbatido", 41 ans, devait initialement participer samedi au Tour de Murcie (1.1), qu'il a remporté à cinq reprises, et lundi à la Clasica Jaen Paraiso Interior (1.1), nouveau rendez-vous au parcours riche de plusieurs sections non-asphaltées. Mais Movistar n'alignera pas d'équipe sur ces deux courses espagnoles après les tests positifs de deux de ses membres la semaine dernière au Tour de la Communauté de Valence : l'Allemand Juri Hollmann et du Colombien Einer Rubio.

Trois équipes n'avaient d'ailleurs pas ponctué la course à étapes après plusieurs contaminations : BikeExchange-Jayco, Jumbo-Visma et DSM "Je suis désolé de ne pas pouvoir dire correctement adieu à ma course à domicile (Tour de Murcie, ndlr) mais il vaut mieux être prudent pour l'instant", a écrit Valverde sur Twitter mercredi soir.

