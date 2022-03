Jolien D'Hoore sera la nouvelle directrice sportibe de la nouvelle structure. Le partenariat avec AG Insurance a été conclu jusqu'en 2025.

Patrick Lefevere, le manager général de Quick-Step Alpha Vinyl, a présenté mardi, à Gand, son équipe féminine. Il va collaborer avec la formation néerlandaise NXTG Racing dont AG Insurance devient le sponsor principal. Jolien D'hoore sera la directrice sportive.

Le partenariat avec AG Insurance débute à partir de Bruges-La Panne, jeudi, et vaut jusqu'en 2025. L'équipe sera baptisée AG-NXTG. Actuellement, l'équipe NXTG by Experza compte principalement des jeunes cyclistes belges et néerlandaises sous contrat.

