Il ne courra plus avant le jugement de l'Union cycliste internationale.

L'équipe cycliste Jumbo-Visma a décidé de ne plus faire courir Dylan Groenewegen dans l'attente du jugement de l'Union cycliste internationale (UCI) à la suite de la lourde chute lors de la première étape du Tour de Pologne qui avait gravement blessé Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).

"Ces deux derniers jours, nous avons discuté de cette affaire en interne et il était important de d'abord parler avec Dylan", a précisé la formation néerlandaise dans son communiqué. "Dylan est dévasté par ce qui s'est passé et par les conséquences graves, involontaires, pour les autres personnes impliquées dans l'accident."

