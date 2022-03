La succession de Julian Alaphilippe dans le maillot arc-en-ciel se déroulera en Australie du côté de Wollongong. L'épreuve en ligne messieurs se déroulera le 25 septembre. Voici le programme de toutes les autres courses ainsi que les principales difficultés annoncées.

L'Union cycliste internationale (UCI) et le comité d'organisation ont donné jeudi davantage de détails sur les Championnats du monde de cyclisme sur route 2022. Ils se dérouleront du 18 au 25 septembre dans la ville côtière australienne de Wollongong, située à moins de 100 km au sud de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud.

Les courses sur route auront lieu le samedi 24 septembre pour les dames (164,3 kilomètres avec 2.433 m de dénivelé positif) et le dimanche 25 septembre pour les hommes (266,9 kilomètres avec 3.945 m de montée).

Les élites messieurs s'élanceront de Helensburgh et effectueront la distance de 27,7 km le long de la côte Pacifique avant d'aborder le circuit de 34,2 km comprenant l'ascension du Mont Keira, longue de 8,7 km à travers la forêt subtropicale avec sa pente moyenne de 5% et un passage à 15%.

Après la descente de dix kilomètres, au km 61,9, ils aborderont le circuit urbain de Wollongong de 16,9 km à parcourir à douze reprises. Il comprend une difficulté, le Mount Pleasant ,après 8,7 km. Il sera exigeant avec ses 1100 m à 7,7 % de moyenne et un maximum à 14%. Son sommet se situera à 8,2 km de l'arrivée. Les messieurs devront parcourir douze tours, les dames six (en plus d'un tour du circuit du Mont Keira).

Les Espoirs messieurs (U23, le 23 septembre), les juniors garçons (23 septembre) et les juniores filles (24 septembre) auront respectivement dix, huit et quatre tours de circuit à leur programme.

Les Espoirs dames (U23) courront avec les élites tant sur route que contre-la-montre mais auront droit à leur propre podium.

Les titres de contre-la-montre seront disputés le dimanche 18 septembre: le matin par les dames et l'après-midi par les messieurs. Avec une première dans l'histoire: la distance sera identique pour tous: 34,2 km, soit deux tours d'un circuit urbain différent de celui des épreuves en ligne.

Les contre-la-montre individuels pour les Espoirs messieurs U23 (28,8 km, 19 septembre), les juniors garçons (28,8 km, 20 septembre) et les filles juniors filles (14,1 km, 20 septembre), ainsi que le relais mixte (28,2 km, 21 septembre) se dérouleront sur un circuit urbain légèrement plus court.

L'Union cycliste internationale (UCI) et le comité d'organisation ont donné jeudi davantage de détails sur les Championnats du monde de cyclisme sur route 2022. Ils se dérouleront du 18 au 25 septembre dans la ville côtière australienne de Wollongong, située à moins de 100 km au sud de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud. Les courses sur route auront lieu le samedi 24 septembre pour les dames (164,3 kilomètres avec 2.433 m de dénivelé positif) et le dimanche 25 septembre pour les hommes (266,9 kilomètres avec 3.945 m de montée). Les élites messieurs s'élanceront de Helensburgh et effectueront la distance de 27,7 km le long de la côte Pacifique avant d'aborder le circuit de 34,2 km comprenant l'ascension du Mont Keira, longue de 8,7 km à travers la forêt subtropicale avec sa pente moyenne de 5% et un passage à 15%. Après la descente de dix kilomètres, au km 61,9, ils aborderont le circuit urbain de Wollongong de 16,9 km à parcourir à douze reprises. Il comprend une difficulté, le Mount Pleasant ,après 8,7 km. Il sera exigeant avec ses 1100 m à 7,7 % de moyenne et un maximum à 14%. Son sommet se situera à 8,2 km de l'arrivée. Les messieurs devront parcourir douze tours, les dames six (en plus d'un tour du circuit du Mont Keira). Les Espoirs messieurs (U23, le 23 septembre), les juniors garçons (23 septembre) et les juniores filles (24 septembre) auront respectivement dix, huit et quatre tours de circuit à leur programme. Les Espoirs dames (U23) courront avec les élites tant sur route que contre-la-montre mais auront droit à leur propre podium. Les titres de contre-la-montre seront disputés le dimanche 18 septembre: le matin par les dames et l'après-midi par les messieurs. Avec une première dans l'histoire: la distance sera identique pour tous: 34,2 km, soit deux tours d'un circuit urbain différent de celui des épreuves en ligne. Les contre-la-montre individuels pour les Espoirs messieurs U23 (28,8 km, 19 septembre), les juniors garçons (28,8 km, 20 septembre) et les filles juniors filles (14,1 km, 20 septembre), ainsi que le relais mixte (28,2 km, 21 septembre) se dérouleront sur un circuit urbain légèrement plus court.