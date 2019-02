"Bohemian Rhapsody", version pelouse verte et ballon rond (vidéo)

Mi-décembre, Focus écrivait que"Bohemian Rhapsody", la célèbre chanson du groupe de rock britannique Queen, avait été désignée par Universal Music Group comme étant la chanson du XXe siècle la plus écoutée (1,6 milliard de fois) à travers le monde. De plus il s'agirait également de la chanson de rock classique la plus appréciée de tous les temps.

Il y a deux ans, deux comédiens britanniques, Anthony Richardson et Ian Fiveankles, se sont collés à un exercice de style peu banal puisque toutes les paroles de cette chanson de Queen ont été remplacées par.... des noms de joueurs, de clubs ou de stades de foot.

Ainsi "Is this the real life?" devient "Ipswich, Djibril, Cruyff". Ou encore "Open your eyes, Look up to the skies and see, I'm just a poor boy" se transforme en "Hope and D.Wise Luke Upton De Vries Anzhy Adebayor". Sans oublier le "Galileo Galileo Figaro" se changeant en "Gary Neville Gary Neville Figaro".

Une façon inédite et musicale de faire connaître certains joueurs de foot un peu oubliés du grand public. Et pour les amateurs de du ballon rond, qui ont peur de ne pas reconnaitre tous les noms, sachez que ceux-ci défilent au fur et à mesure avec les photos des joueurs.