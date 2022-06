Pour sa première saison à Chicaho Sky, l'intérieur belge tourne à 13,2 points, 6,3 rebonds et 3,2 assists de moyenne en 29.2 minutes par match.

Emma Meesseman fait partie des 12 réservistes pour le All Star Game de la WNBA, le championnat professionnel nord-américain de basket féminin, a annoncé la ligue mardi.

L'intérieure de Chicago Sky, 2e de la WNBA après 18 matches, figure dans une liste avec ses coéquipières l'Américaine Kahleah Copper et l'Américano-Hongroise Courtney Vandersloot. A côté des 10 joueuses de départ (désignée par un vote du public, des joueuses et de la presse), cette liste a été composée par le vote des coaches des franchises WNBA (qui ne pouvaient voter pour leur propre joueuse).

Le All Star Game aura lieu le 10 juillet à la Wintrust Arena de Chicago. Les équipes - Team (Aja) Wilson et Team (Breanna) Stewart - seront composées par les capitaines le 2 juillet avec des joueuses de départ (5) complétée par les réservistes. Becky Hammon (Las Vegas Aces) et James Wade (Chicago Sky) seront les coaches. P

our sa première année à Chicago Sky (avec Julie Allemand et Ann Wauters comme assistante), Emma Meesseman, 29 ans, tourne à 13,2 points, 6,3 rebonds et 3,2 assists de moyenne en 29.2 minutes par match.

MVP des finales en 2019 lors du titre avec son ancienne franchise, Washington Mystics, la Flandrienne avait été la deuxième belge dans le All-Star Game en 2015, pour sa 3e saison en WNBA, après Ann Wauters, sélectionnée en 2005.

Emma Meesseman fait partie des 12 réservistes pour le All Star Game de la WNBA, le championnat professionnel nord-américain de basket féminin, a annoncé la ligue mardi. L'intérieure de Chicago Sky, 2e de la WNBA après 18 matches, figure dans une liste avec ses coéquipières l'Américaine Kahleah Copper et l'Américano-Hongroise Courtney Vandersloot. A côté des 10 joueuses de départ (désignée par un vote du public, des joueuses et de la presse), cette liste a été composée par le vote des coaches des franchises WNBA (qui ne pouvaient voter pour leur propre joueuse). Le All Star Game aura lieu le 10 juillet à la Wintrust Arena de Chicago. Les équipes - Team (Aja) Wilson et Team (Breanna) Stewart - seront composées par les capitaines le 2 juillet avec des joueuses de départ (5) complétée par les réservistes. Becky Hammon (Las Vegas Aces) et James Wade (Chicago Sky) seront les coaches. Pour sa première année à Chicago Sky (avec Julie Allemand et Ann Wauters comme assistante), Emma Meesseman, 29 ans, tourne à 13,2 points, 6,3 rebonds et 3,2 assists de moyenne en 29.2 minutes par match. MVP des finales en 2019 lors du titre avec son ancienne franchise, Washington Mystics, la Flandrienne avait été la deuxième belge dans le All-Star Game en 2015, pour sa 3e saison en WNBA, après Ann Wauters, sélectionnée en 2005.