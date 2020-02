L'"homme avion" français Vince Reffet a réalisé à Dubaï un décollage du sol avant de voler à 1.800 mètres d'altitude, une première mondiale, ont annoncé les organisateurs de l'Exposition universelle 2020 qui ont parrainé l'évènement qualifié d'"historique".

La performance a été réalisée vendredi par le sportif de 34 ans, rompu aux défis extrêmes et qui, avec ses acolytes des "Jetmen", se lançaient jusqu'ici dans les airs en sautant vers le bas à partir de plateformes élevées.

Dans un communiqué, Expo 2020 Dubaï a indiqué avoir réalisé avec "Jetman Dubaï (...) une autre première mondiale dans leur quête d'un vol humain 100% autonome : un décollage du sol, se transformant en un vol à haute altitude".

Selon Expo 2020, Vince Reffet a volé à quelques mètres au-dessus des eaux du Golfe avant de s'élever jusqu'à 1.800 mètres d'altitude. Il a ensuite ouvert son parachute à 1.500 mètres d'altitude.

"C'est le résultat d'un travail d'équipe extrêmement minutieux, où chaque petit pas a généré d'énormes résultats. Tout a été planifié à la seconde près, et j'ai été ravi des progrès réalisés", s'est réjouit Vince Reffet, cité dans le communiqué.

"C'est une nouvelle étape dans un projet à long terme. L'un des prochains objectifs est de se poser à nouveau au sol après un vol en altitude, sans avoir besoin d'ouvrir un parachute", a-t-il ajouté.

Pour réaliser son dernier exploit, Vince Reffet a été équipé d'une aile en fibre de carbone propulsée par quatre mini moteurs à réaction. Contrôlé par le corps humain, l'équipement permet au Jetman d'atteindre des vitesses de 400 km/h, de planer, de changer de direction et d'effectuer des loopings.

Le "Jetman" français est un habitué des records extrêmes. Avec son acolyte Fred Fugen, il a traversé fin 2019 la célèbre Porte du Ciel - une ouverture de 130 m de haut pour 30 m de large, dans le parc montagneux du Mont Tianmen, situé dans la province de Hunan, dans le sud de la Chine.

Vince Reffet, Homme-Oiseau, survole #Dubai à 240 kms/h et monte jusqu'à 1800 m 💪💪💪 Waooowww 👏👏👏 pic.twitter.com/QjUAUSO2nK — KARIMA PACHA- S🙋 (@KarimaPacha) February 18, 2020

La performance a été réalisée vendredi par le sportif de 34 ans, rompu aux défis extrêmes et qui, avec ses acolytes des "Jetmen", se lançaient jusqu'ici dans les airs en sautant vers le bas à partir de plateformes élevées.Dans un communiqué, Expo 2020 Dubaï a indiqué avoir réalisé avec "Jetman Dubaï (...) une autre première mondiale dans leur quête d'un vol humain 100% autonome : un décollage du sol, se transformant en un vol à haute altitude". Selon Expo 2020, Vince Reffet a volé à quelques mètres au-dessus des eaux du Golfe avant de s'élever jusqu'à 1.800 mètres d'altitude. Il a ensuite ouvert son parachute à 1.500 mètres d'altitude."C'est le résultat d'un travail d'équipe extrêmement minutieux, où chaque petit pas a généré d'énormes résultats. Tout a été planifié à la seconde près, et j'ai été ravi des progrès réalisés", s'est réjouit Vince Reffet, cité dans le communiqué."C'est une nouvelle étape dans un projet à long terme. L'un des prochains objectifs est de se poser à nouveau au sol après un vol en altitude, sans avoir besoin d'ouvrir un parachute", a-t-il ajouté. Pour réaliser son dernier exploit, Vince Reffet a été équipé d'une aile en fibre de carbone propulsée par quatre mini moteurs à réaction. Contrôlé par le corps humain, l'équipement permet au Jetman d'atteindre des vitesses de 400 km/h, de planer, de changer de direction et d'effectuer des loopings.Le "Jetman" français est un habitué des records extrêmes. Avec son acolyte Fred Fugen, il a traversé fin 2019 la célèbre Porte du Ciel - une ouverture de 130 m de haut pour 30 m de large, dans le parc montagneux du Mont Tianmen, situé dans la province de Hunan, dans le sud de la Chine.