Emma Plasschaert occupe la quatrième position dans la catégorie Laser Radial des épreuves de voile des Jeux Olympiques de Tokyo à l'issue de la huitième régate, disputée jeudi au port de plaisance d'Enoshima

Plasschaert, 27 ans, a pris la quatrième place de la huitième régate, la deuxième du jour, remportée par la Danoise Anne-Marie Lindom, première du général. Plasschaert, cinquième de la septième régate, totalise 49 points. Elle pointe à deux longueurs de la troisième place, occupée par la Suédoise Josefin Olsson (47 points), et à trois de la deuxième position, détenue par la Finlandaise Tuula Tenkanen (46).

En tête du général, Lindom a pris une petite avance avec ses 25 points au compteur. Les deux dernières régates se disputeront vendredi, avant la course aux médailles de dimanche qui rassemble les dix meilleurs et où les points sont doublés.

