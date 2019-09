Voici les 27 sélectionnés belges aux championnats du monde de Doha

La Ligue royale belge d'athlétisme a annoncé mardi la liste définitive des 27 sélectionnés belges, 14 hommes et 13 femmes, aux 17es championnats du monde d'athlétisme qui se dérouleront du 27 septembre au 6 octobre 2019 à Doha, au Qatar. Il est composé de 9 hommes et 9 femmes dans des épreuves individuelles. En outre, 5 hommes et 4 femmes ont été retenus en vue de prendre part aux trois relais 4X400 mètres. A titre de comparaison, ils étaient dix-huit, 14 dans les épreuves individuelles (9 hommes, 5 femmes), plus quatre relayeurs du 4X400m masculin, il y a deux ans à l'occasion des Mondiaux de Londres.

