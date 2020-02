Vincent Vanasch élu Gardien de l'année pour la 3e fois consécutive

Pour la troisième année consécutive, Vincent Vanasch a été sacré 'Goalkeeper of the year', le meilleur gardien mondial de 2019 en hockey, selon un référendum organisé par la fédération internationale (FIH) et rendu public ce mardi. Le dernier rempart des Red Lions, déjà élu en 2017 et 2018, a prolongé d'un an son statut et a été préféré à l'Australien Tyler Lovell, au Canadien David Carter, à l'Espagnol Quico Cortes et à l'Allemand Victor Aly.

Vincent Vanasch © belga