Victoires de Lawrence Cherono et de Worknesh Degefa au marathon de Boston

Lawrence Cherono a remporté le 123e du marathon de Boston, lundi dans le Massachusetts. Au terme des 42,195 kilomètres de course et d'un final haletant, le Kenyan de 30 ans a signé un temps de 2 heures, 7 minutes et 57 secondes (PB: 2h04:06), devançant de deux secondes l'Éthiopien Lelisa Desisa (2h07:59) et de dix son compatriote Kenneth Kipkemoi (2h08:07).

Lawrence Cherono a remporté le 123e du marathon de Boston © Reuters