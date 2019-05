Valentin Poncelet, chez les messieurs, et Alexandra Tondeur, chez les dames, ont remporté dimanche la 40e édition des 20 km de Bruxelles, dont le départ a été donné par le Roi Philippe.

Valentin Poncelet l'a emporté en 1h00:34, devant Nick Van Peborgh (1h02:31) et Justin Mahieu (1h02:42). "Je suis tombé au départ mais je me suis vite relevé et, à 3-4 kilomètres, j'ai fait le trou. C'est incroyable ce qui m'arrive. Je m'étais promis d'arriver premier avant mes 30 ans, j'en ai 27; je peux pas rêver mieux", a commenté Valentin Poncelet à l'arrivée au micro de BX1. Il succède au Français Hassan Chahdi au palmarès.

Chez les dames, Alexandra Tondeur, 32 ans, s'est imposée en 1h13:04, devant Amélie Saussez (1h14:16) et Hélène Depoorter (1h17:41). Elle s'adjuge ainsi les 20 km de Bruxelles pour la deuxième année d'affilée, deux semaines après qu'elle a été sacrée championne du monde ITU de triathlon longue distance en Espagne. "Dès le début, je n'avais pas de jambes, j'ai eu du mal à m'accrocher à n'importe quel groupe. Il n'y a que vers la fin que j'ai réussi à revenir un peu. J'étais aux championnats du monde il y a deux semaines, j'ai couru le semi de Namur la semaine passée pour l'association et aujourd'hui c'était peut-être la course de trop mais c'est pas grave", a déclaré au micro de BX1 Alexandra Tondeur, qui courait pour l'asbl Marmot'Life, une association venant en aide aux familles d'enfants sont atteints de narcolepsie

Quelque 40.000 athlètes et joggeurs, de 137 nationalités différentes, ont couru dimanche dans les rues de la capitale.