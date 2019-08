La Belgique, N.2 mondiale et championne du monde en titre, s'est qualifiée déjà pour les demi-finales de son Euro messieurs de hockey, dimanche à Anvers. En la présence de Sa Majesté le roi Philippe, les Red Lions sont venus à bout 2-0 de l'Angleterre, 6e nation mondiale, lors de la deuxième journée du groupe A.

Invaincus, les Belges joueront encore mardi leur dernier match de poule contre le Pays de Galles (FIH-25) afin d'assurer leur première place du groupe.

Le premier but belge est tombé en première mi-temps sur le premier penalty corner des Red Lions. Le sleep d'Alexander Hendrickx, renvoyé dans le stick de Tom Boon, a permis au futur attaquant du Léopold d'ouvrir le score en fusillant en deux temps le défenseur sur la ligne (1-0, 15e).

Mis en difficulté dans le 3e quart-temps, les hommes de Shane McLeod ont trouvé la solution dans la dernière période, via l'inévitable Alexander Hendrickx, sur le 3e pc belge (2-0, 49e). Victorieuse 5-0 de l'Espagne (FIH-9) dans son match d'ouverture, la Belgique, avec 6 points en deux matchs, est assurée du dernier carré et jouera jeudi sa demi-finale, probablement contre le perdant du duel à suivre du groupe B entre les Pays-Bas (FIH-3) et l'Allemagne (FIH-7).