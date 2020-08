Usain Bolt a été testé positif au coronavirus, a confirmé le ministre jamaïcain de la Santé, le Dr Christopher Tufton, lundi, lors d'une conférence de presse, ont rapporté les médias jamaïcains.

Plus tôt dans la journée, Bolt, légende du sprint avec ses huit titres olympiques et onze titres mondiaux, avait annoncé qu'il s'était mis en quarantaine en attendant le résultat d'un test effectué samedi, au lendemain d'une fête pour célébrer son 34e anniversaire.

"J'ai fait un test samedi pour partir parce que j'ai du travail", a expliqué le Jamaïcain dans une vidéo sur les réseaux sociaux. "J'essaie d'être responsable, donc je vais rester chez moi et rester loin de mes amis. Je n'ai pas de symptôme mais je vais me mettre en quarantaine et attendre la confirmation pour voir quel est le protocole du ministère de la Santé sur la façon dont je dois me mettre en quarantaine. J'ai parlé à tous mes amis et je leur ai dit que s'ils étaient entrés en contact avec moi, ils devaient se mettre en quarantaine."

En conférence de presse, Christopher Tufton a confirmé que le résultat du test est positif et qu'il a été notifié à Bolt. Le ministre de la Santé a indiqué également que les autorités ont lancé le traçage des contacts.

