Usain Bolt et sa compagne Kasi Bennett ont annoncé sur les réseaux sociaux l'arrivée d'un heureux évènement. Le couple sera bientôt parents pour la premère fois.

Huit fois champion olympique, le sprinter jamaïquain, 33 ans, retraité des pistes depuis les Mondiaux de 2017, a écrit: "je veux juste dire qu'un ROI ou une REINE va arriver". Kasi Bennett a elle posté que "notre enfant en or. Bientôt...", sans plus de précisions sur la date de la naissance. Usain Bolt est toujours détenteur des records du monde sur 100m et 200m.

