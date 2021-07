Jusqu'ici, le Japon n'avait jamais fait mieux que 16 médailles d'or, aux Jeux de 1964, déjà à Tokyo, et à ceux de 2004 à Athènes.

Le Japon a remporté vendredi soir à Chiba le premier titre olympique de son histoire en escrime, en battant la Russie concourant sous pavillon neutre 45 touches à 36 lors de la compétition par équipes d'épée messieurs. Ce titre permet aux Japonais de comptabiliser 28 médailles, 17 en or, 4 d'argent et 7 de bronze. Jusqu'ici, le Japon n'avait jamais fait mieux que 16 médailles d'or, aux Jeux de 1964, déjà à Tokyo, et à ceux de 2004 à Athènes.

