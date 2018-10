Une large liste de nominés pour les Spikes d'Or

Cette liste de nominés est plus étoffée qu'à l'accoutumée suite aux belles performances des Belges à l'Euro de Berlin au mois d'août où la Belgique a récolté six médailles. Deux favoris se dégagent avec Nafi Thiam, championne d'Europe de l'heptathlon et Koen Naert, en or sur le marathon.

Eline Berings, Hanne Claes, Hanne Maudens et Noor Vidts sont également nominées chez les dames.

Chez les messieurs, pas moins de dix athlètes ont été retenus dans la 'short list' avec, outre Koen Naert, Kevin et Jonathan Borlée, Bashir Abdi, Jonathan Sacoor, Arnaud Art, Soufiane Bouchikhi, Isaac Kimeli, Ismael Debjani et Philip Milanov, vainqueur du Spike d'Or l'an dernier.

Chez les dames, c'était Nafi Thiam qui avait été récompensée pour la 5e fois en 2017.