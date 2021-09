Dans un communiqué, l'entourage de Marjorie Carpréaux explique que la joueuse a besoin de repos pour retrouver un nouveau souffle aussi bien physiquement que mentalement.

La joueuse, qui, avec les Belgian Cats, faisait partie de la délégation d'athlètes belges à Tokyo, a "besoin de repos, pour retrouver un nouveau souffle, physiquement mais aussi mentalement", après une" année éprouvante" à ces égards. "Il n'est pas du tout question qu'elle mette un terme à sa carrière. Mais elle a décidé, en accord avec son agent, son club de Poznan et sa famille, de faire un break", précise le communiqué. La basketteuse, ex-Castors Braine, souhaite "retrouver calme et sérénité loin de la pression médiatique et de celle des réseaux sociaux", poursuit la déclaration qui souligne qu'il n'y aura pas d'autres commentaires.

