Les Belgian Lions se sont inclinés 21-10 contre la Serbie lors de la petite finale. Si lors de Jeux, seules les médailles comptent, la quatrième place de nos compatriotes reste une performance alors qu'ils étaient sur papier la plus mauvaise nation engagée sur ce tournoi olympique.

Les 3x3 Lions avaient l'occasion de décrocher la 3e médaille belge de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Mais l'équipe masculine belge de basketball 3x3 s'est inclinée 21-10 devant la Serbie, favorite désignée avant le tournoi, dans le match pour la médaille de bronze sur le terrain du parc des sports urbains d'Aomi, mercredi à Tokyo.

Apparue fatiguée lors de sa large défaite en demies contre la Lettonie (21-8), l'équipe belge n'a jamais été en mesure de réellement inquiéter les Serbes, battus de manière assez surprenante par la Russie (21-10) dans l'autre demi-finale. Nick Celis, Thibaut Vervoort, Thierry Marien et Rafael Bogaerts, des joueurs qui ne disposent pas du statut professionnel, ont jeté toutes leurs forces dans la bataille alors que le score indiquait 9-4.

Les Lions sont revenus à 11-8, notamment grâce à un deux points de Nick Celis, mais ont vu les Serbes reprendre cinq longueurs d'avance après un tir lointain du redoutable Dusan Bulut (13-8). Les Serbes, avant un pourcentage ahurissant de 100 pour cent (13/13) à 1 point, ont continué à serrer le jeu pour s'assurer la médaille de bronze (21-10). Bulut, présenté comme le meilleur joueur de cette discipline émergente et rafraichissante, a terminé meilleur marqueur de la partie avec 7 points.

Du côté belge, Thibaut Vervoort, déterminant à plusieurs reprises dans le tournoi mais parfois trop esseulé, a inscrit 5 des 10 points belges. Dans la foulée, la Lettonie défiera la Russie avec le premier titre olympique de la discipline comme enjeu.

Pour rappel, la Belgique compte deux médailles avec l'argent de Wout van Aert sur la course en ligne cycliste et le bronze de Matthias Casse en judo, chez les moins de 81 kg.

