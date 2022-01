Si la pandémie n'épargne pas le circuit féminin des skieuses, c'est pourtant en raison des chiffres d'incidence élevés à Flachau que la course se cherche un nouveau lieu d'organisation.

Le 7e slalom de la Coupe du monde féminine de ski alpin prévu le mardi 11 janvier n'aura pas lieu à Flachau (Autriche) à cause du Covid-19, a annoncé jeudi la fédération autrichienne qui cherche un lieu de remplacement.

"En raison des chiffres d'incidence élevés à Flachau, le Land de Salzbourg s'est prononcé contre la tenue de la course", écrit l'ÖSV dans un communiqué.

"Un nouveau lieu est actuellement recherché", ajoute l'instance. C'est la première compétition de la Coupe du monde de ski alpin reportée ou annulée cet hiver à cause de la pandémie, à moins d'un mois des Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février) qui doivent se tenir avec de très strictes restrictions sanitaires.

