Damian Lillard a éliminé le Thunder d'un shoot de 12 mètres, après avoir rendu une copie parfaite lors du match 5 du premier tour face à Oklahoma.

Ce shoot a dû ramener le basketteur cinq ans en avance. Damien Lillard avait en effet éliminé les Houston Rockets suite à un tir similaire. Cette nuit, Damian Lilliard a encore un peu plus écrit sa légende. A quelques mètres de la ligne médiane, à 12 mètres du panier, le meneur de Portland ne laissait aucune chance à ses adversaires sur ce tir réalisé en reculant. Il offre ainsi la qualification à son équipe à lui tout seul et Portland accède aux demi-finales de la conférence Ouest de NBA.

Pourtant rien ne semblait présager une telle fin. Alors qu'a sept minutes du terme, Oklahoma City et Russel Westbrook (29 points) comptaient 15 points d'avance (107-92), les locaux se sont écroulés, pour se retrouver à égalité à cinq secondes du terme. C'est le moment choisi par Lillard (50 points) pour déclencher son fameux tir. Personne ne s'attendait à ce que le natif d'Oakland tente sa chance de cette distance et pourtant l'aplomb du joueur s'est vu récompenser de la plus belle des manières. De quoi offrir au Moda Center un beau moment d'euphorie.