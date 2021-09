L'épreuve remplace le Gp d'Australie annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Pour la première fois de l'histoire de la Formule 1, le paddock prendra la direction du Qatar pour y disputer le 20e Grand Prix de la saison 2021, en remplacement du GP d'Australie, habituel lever de rideau de la saison mais annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Le GP du Qatar, disputé sur le circuit international de Losail, se tiendra du 19 au 21 novembre et sera l'antépénultième Grand Prix d'une saison riche de 22 courses, un record. Les organisateurs l'ont annoncé jeudi. Ce GP du Qatar sera la première partie du triptyque final de la saison 2021, qui se ponctuera par les GP d'Arabie saoudite et d'Abou Dabi. Il va aussi s'installer à plus long dans le paysage de la F1 car les promoteurs de la catégorie reine du sport automobile ont paraphé un contrat qui assure au GP du Qatar sa présence au calendrier pour dix ans à partir de 2023. Jusqu'ici, le circuit international de Losail était surtout connu des amateurs de deux roues de par sa présence au championnat du monde de motocyclisme depuis 2004 et pour être devenu, en 2008, le premier Grand Prix à se disputer de nuit. La lutte pour le titre de champion du monde s'annonce intense.

En effet, Lewis Hamilton, lauréat de son 100e GP dimanche à Sochi au volant de sa Mercedes, compte deux petits points d'avance sur son rival néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Les deux pilotes continueront leur bataille lors du GP de Turquie, prévu le 10 octobre à Istanbul.

