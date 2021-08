Le Suédois était attentdu et a répondu présent en étant le seul à passer une barre à 6m02. Il a ensuite essayé ensuite de battre son record, en vain. Nielsen prend l'argent et Thiago Braz, le champion olympique sortant, le bronze. Renaud Lavillenie, gêné à la cheville, a terminé loin, avec seulement un saut à 5m70.

Armand Duplantis a remporté son premier titre olympique du saut à la perche messieurs mardi à Tokyo. Le Suédois a franchi une barre à 6m02 pour se parer d'or.

La médaille d'argent est remportée par l'Américain Christopher Nielsen (5m97). Champion olympique en titre, le Brésilien Thiago Braz prend la médaille de bronze avec un saut à 5m87. Duplantis, 21 ans et détenteur du record du monde, s'offre un premier titre olympique. Le Suédois avait été sacré champion d'Europe en salle en mars dernier et avait été vice-champion du monde à Doha en 2019.

Gêné à la cheville après une chute à l'échauffement, Renaud Lavillenie a dû se contenter d'un saut à 5m70. Après avoir fait l'impasse sur un saut à 5m80, le Français a manqué un essai à 5m87 et deux à 5m92.

Lire aussi : Armand Duplantis bat de nouveau le record du monde de la perche

Armand Duplantis a remporté son premier titre olympique du saut à la perche messieurs mardi à Tokyo. Le Suédois a franchi une barre à 6m02 pour se parer d'or. La médaille d'argent est remportée par l'Américain Christopher Nielsen (5m97). Champion olympique en titre, le Brésilien Thiago Braz prend la médaille de bronze avec un saut à 5m87. Duplantis, 21 ans et détenteur du record du monde, s'offre un premier titre olympique. Le Suédois avait été sacré champion d'Europe en salle en mars dernier et avait été vice-champion du monde à Doha en 2019. Gêné à la cheville après une chute à l'échauffement, Renaud Lavillenie a dû se contenter d'un saut à 5m70. Après avoir fait l'impasse sur un saut à 5m80, le Français a manqué un essai à 5m87 et deux à 5m92.