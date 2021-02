La Belgique s'est inclinée 1-6 devant les Pays-Bas en amical jeudi soir pour le 29e derby des plats pays féminin. L'équipe d'Ives Serneels a été largement dominée par les vice-championnes du monde.

Pour leur première sur la pelouse du Roi Baudouin, les Flames ont concédé d'entrée une occasion sur un tir lointain de Jill Roord, repoussé par Justien Odeurs (3e).

Supérieures techniquement, les 'Oranje Leeuwinnen' ont touché la transversale à deux reprises dans le premier acte via Anna Miedema, d'une tête sur un corner de Sherida Spitse (11e) puis d'une reprise (40e).

Les championnes d'Europe ont logiquement concrétisé leur domination. Après une percée de Lieke Martens sur le flanc droit belge et un nouveau tir sur la latte, Miedema a ouvert le score (0-1, 34e).

Sous les yeux de Roberto Martinez, la Belgique a failli faire mouche sur son premier envoi mais le tir de Davina Philtjens a été repoussé par la barre (25e). En fin de mi-temps, Laura Deloose a contraint Sari van Veenendaal à la parade (38e).

Après une première alerte dans le second acte, brillamment repoussée par Odeurs, la Belgique a concédé un deuxième but signé Roord (0-2, 54e) au terme d'une nouvelle incursion sur le flanc droit belge.

Le match s'est emballé en quelques minutes à l'heure de jeu. Proche du 0-3 mais sauvée par Odeurs, la Belgique a marqué grâce à Marie Minnaert, à la réception d'un long centre au 2e poteau de Janice Cayman (1-2, 61e).

Les Néerlandaises, quatrièmes au ranking FIFA, ont ensuite accéléré. Stefanie van der Gragt, seule sur corner, a crucifié Odeurs d'une tête puissante (1-3, 64e) et Lieke Maertens a fait mouche d'un tir lointain (1-4, 67e).

La Belgique a bu le calice jusqu'à la lie en encaissant deux goals dans les dix dernières minutes. Danielle van de Donk a marqué d'une subtile 'Madjer' (1-5, 81e) et Renate Jansen, à peine montée au jeu, n'a pas tremblé devant Odeurs (1-6, 90e).

Après ce 29e derby des plats pays féminin, l'équipe nationale belge, qualifiée pour l'Euro 2022, se rendra à Aix-la-Chapelle dimanche (18h) pour y défier l'Allemagne, deuxième nation au classement FIFA. Enfin, Allemandes et Néerlandaises se croiseront à Venlo le 24 février (18h30).

Ce triptyque doit aussi, et surtout, promouvoir la candidature commune des trois pays pour l'organisation du Mondial 2027. Il constitue une étape symbolique dans le cadre de la candidature baptisée 'Three Nations, One Goal'.

