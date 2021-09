Trois stars en moins pour le Van Damme avec les forfaits de 3 champions olympiques

La championne olympique du 100m et du 200 m, Elaine Thompson-Herah, le champion olympique et détenteur du record du monde Karsten Warholm et le champion olympique du 1.500 mètres Jakob Ingebritgsten ne seront pas de la fête bruxelloise ce vendredi.

