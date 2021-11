Le triathlète de 28 ans, 5e des JO de Tokyo avec ses équipiers du relais mixte, avait manqué l'épreuve individuelle en raison d'un test positif au Covid-19. Il décroche ainsi son 2e succès en carrière sur le plus haut circuit mondial

Jelle Geens s'est adjugé la 2e manche des World Series de triathlon (WTS) comptant pour le titre mondial de 2022, ,vendredi à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Sur la distance sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied), le Limbourgeois de 28 ans a devancé, en 52:21, le Français Vincent Luis (52:26) et le Hongrois Vence Biczak (52:29).

Le Belgian Hammers, 5e des JO de Tokyo avec ses équipiers du relais mixte mais qui avait manqué l'épreuve individuelle en raison d'un test positif au Covid-19, décroche ainsi son 2e succès en carrière sur le plus haut circuit mondial, après sa victoire à Montréal en 2019. L'épreuve féminine, sans représentante belge, aura lieu plus tard dans l'après-midi.

