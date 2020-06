À l'occasion du 75e anniversaire d'Eddy Merckx, la plus grande figure sportive belge du siècle dernier, Sport/Foot Magazine vous a demandé d'élire les 50 meilleurs sportifs belges du 21e siècle. On commence de la 50e à la 41e place.

50. Benny Vansteelant (duathlon)

Décédé en 2007, il a remporté cinq titres européens et huit titres mondiaux en duathlon. Un sportif de classe mondiale dans sa discipline. Au moment de son accident, il n'avait que trente ans.

49. Joël Smets (motocross)

Avec cinq titres mondiaux et six titres belges, Joël Smets est l'un des meilleurs coureurs de motocross de tous les temps.

48. Wout Wijsmans (volleyball)

Il était non seulement bien connu en Belgique mais aussi en Italie. En 2002, il a remporté la Ligue des champions avec le meilleur club italien Lube Banca Macerata.

47. Marino Vanhoenacker (triathlon)

Le triathlète d'Ostende a remporté plusieurs Ironman et a remporté deux fois l'argent et une fois le bronze au Championnat du monde longue distance.

Marino Vanhoenacker © belga

46. Kenny Belaey (trialbike)

2005 a été l'année de pointe pour "The Magician". Il est devenu champion d'Europe, champion du monde et il a remporté la Coupe du monde. Un gagnant qui fait aussi tout pour promouvoir son sport.

45. Seppe Smits (snowbord)

Westmalle a produit deux bonnes choses: un trappiste et Seppe Smits. Le snowboardeur est devenu deux fois champion du monde de slopestyle.

44. Eddy Merckx (billard)

Il n'a pas une liste d'honneurs aussi impressionnante que son homonyme du cyclisme, mais néanmoins: il est devenu champion du monde deux fois et champion de Belgique dix fois.

LIRE AUSSI: Eddy le footballiste

43. Jolien D'Hoore (cyclisme)

La première mais certainement pas la dernière femme de cette liste. Originaire de Gand, elle a remporté le bronze en cyclisme sur piste aux Jeux olympiques de 2016. Avec Lotte Kopecky, elle est également devenue championne d'Europe et du monde en duo.

Jolien D'Hoore © belga

42. Victor Campenaerts (vélo)

Campenaerts entrera principalement dans l'histoire en tant qu'homme qui a établi le record du monde de Bradley Wiggins au Mexique le 16 avril 2019. Il a ensuite parcouru une distance de 55,089 km.

41. Thomas De Gendt (cyclisme)

Avec sa troisième place au Giro 2012, il a réalisé l'une des meilleures performances belges des vingt dernières années dans un grand tour.

50. Benny Vansteelant (duathlon)Décédé en 2007, il a remporté cinq titres européens et huit titres mondiaux en duathlon. Un sportif de classe mondiale dans sa discipline. Au moment de son accident, il n'avait que trente ans.49. Joël Smets (motocross) Avec cinq titres mondiaux et six titres belges, Joël Smets est l'un des meilleurs coureurs de motocross de tous les temps.48. Wout Wijsmans (volleyball) Il était non seulement bien connu en Belgique mais aussi en Italie. En 2002, il a remporté la Ligue des champions avec le meilleur club italien Lube Banca Macerata. 47. Marino Vanhoenacker (triathlon)Le triathlète d'Ostende a remporté plusieurs Ironman et a remporté deux fois l'argent et une fois le bronze au Championnat du monde longue distance.46. Kenny Belaey (trialbike) 2005 a été l'année de pointe pour "The Magician". Il est devenu champion d'Europe, champion du monde et il a remporté la Coupe du monde. Un gagnant qui fait aussi tout pour promouvoir son sport. 45. Seppe Smits (snowbord) Westmalle a produit deux bonnes choses: un trappiste et Seppe Smits. Le snowboardeur est devenu deux fois champion du monde de slopestyle. 44. Eddy Merckx (billard) Il n'a pas une liste d'honneurs aussi impressionnante que son homonyme du cyclisme, mais néanmoins: il est devenu champion du monde deux fois et champion de Belgique dix fois. 43. Jolien D'Hoore (cyclisme) La première mais certainement pas la dernière femme de cette liste. Originaire de Gand, elle a remporté le bronze en cyclisme sur piste aux Jeux olympiques de 2016. Avec Lotte Kopecky, elle est également devenue championne d'Europe et du monde en duo.42. Victor Campenaerts (vélo) Campenaerts entrera principalement dans l'histoire en tant qu'homme qui a établi le record du monde de Bradley Wiggins au Mexique le 16 avril 2019. Il a ensuite parcouru une distance de 55,089 km. 41. Thomas De Gendt (cyclisme)Avec sa troisième place au Giro 2012, il a réalisé l'une des meilleures performances belges des vingt dernières années dans un grand tour.