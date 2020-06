À l'occasion du 75e anniversaire d'Eddy Merckx, la plus grande figure sportive belge du siècle dernier, Sport/Foot Magazine vous a demandé d'élire les 50 meilleurs sportifs belges du 21e siècle.

40. David Goffin (tennis)

Le Liègeois de 29 ans a déjà atteint les quarts de finale dans trois tournois du Grand Chelem, mais son temps fort est certainement les finales ATP en 2017. Il y a battu Rafael Nadal et Roger Federer, avant de s'incliner face à Grigor Dimitrov en finale.

39. Hans Van Alphen (athlétisme)

Aux Jeux de 2012 à Londres, il rate de peu une médaille au décathlon, la discipline olympique par excellence. L'un des meilleurs sportifs polyvalents que notre pays ait jamais connu.

Hans Van Alphen © belga

38. Thierry Neuville (rallye)

Le Poulidor du rallye. Déjà quatre fois en Coupe du monde. Sébastien Ogier s'est montré trois fois trop fort, l'année dernière, c'était Ott Tänak. Ça devrait marcher: allez, Thierry, allez!

37. Koen Naert (athlétisme)

Du bon disciple au vainqueur absolu, l'évolution qu'a connue Koen Naert est spectaculaire. Il confie qu'il est devenu champion d'Europe du marathon en 2018 grâce à la méditation.

36. Bashir Abdi (athlétisme)

Avec une brillante deuxième place au Marathon de Tokyo au début de cette année, nous semblions avoir un candidat aux médailles pour les Jeux olympiques. Malheureusement, Bashir Abdi devra attendre encore un an.

35. Simon Mignolet (football)

Notre pays ne compte pas beaucoup de vainqueurs de la Ligue des champions, mais Simon Mignolet en fait partie. Il était sur le banc à Liverpool contre Tottenham l'année dernière, mais il faut aussi gagner cette place.

34. Aagje Vanwalleghem (gymnastique)

La gymnaste a atteint la finale de la gymnastique multiple individuelle aux Jeux d'Athènes en 2004, où elle a terminé 23e. Sans aucun doute la meilleure gymnaste belge de tous les temps jusqu'à ce que Nina Derwael fasse son apparition.

Aagje Vanwalleghem © belga

33. Dirk Van Tichelt (judo)

Aux Jeux de 2016 à Rio, on s'attendait à ce que Charline Van Snick ou Toma Nikiforov remportent une médaille pour la Belgique, mais c'est la "Beer van Brecht" qui a remporté le bronze.

32. Tessa Wullaert (football)

Elle est la vitrine du football féminin belge. Tessa Wullaert a remporté des titres et des coupes dans trois pays différents. Elle a été deux fois en finale de Ligue des champions avec Wolfsburg.

31. Jonathan Borlée (athlétisme)

Spécialiste du 400 mètres. Lui et son frère Kevin ont déjà participé à trois Jeux Olympiques (2008, 2012 et 2016). Ils ont terminé quatrièmes avec l'équipe de relais au 4x400 mètres.

