À l'occasion du 75e anniversaire d'Eddy Merckx, la plus grande figure sportive belge du siècle dernier, Sport/Foot Magazine vous a demandé d'élire les 50 meilleurs sportifs belges du 21e siècle.

30. Evi Van Acker (voile)

Evi Van Acker a été parmi les meilleurs de la catégorie des radiaux laser pendant des années.

29. Wout van Aert (cyclisme)

Kempenaar, 25 ans, a survolé le cyclocross avec Mathieu van der Poel pendant des années, mais il est également un cycliste sur route très prometteur, comme il l'a prouvé l'année dernière dans divers classiques et sur le Tour.

28. Thibaut Courtois (football)

Le géant de Bree, numéro un incontesté des Red Devils pendant des années, actuellement dans un des meilleurs clubs du monde, est sur la bonne voie pour devenir le plus grand gardien belge de tous les temps.

27. Romelu Lukaku (football)

Avec 52 buts, l'attaquant de 27 ans est toujours le meilleur buteur de tous les temps avec l'équipe nationale.

26. Kevin Borlée (athlétisme)

La version légèrement meilleure de son frère jumeau Jonathan Borlée. Ou bien était-ce l'inverse?

25. Remco Evenepoel (vélo)

Peut-être le plus grand talent cycliste actuellement sur la planète. Si nous refaisons cette enquête dans dix ans, le "cannibale Schepdaal" sera probablement beaucoup haut dans le classement.

24. Johan Museeuw (cyclisme)

Ses années de gloire se situent principalement au siècle dernier, mais il a également remporté Paris-Roubaix en 2000 et 2002.

23. Arthur Van Doren (hockey)

Un champion du monde venu d'Anvers. Ils peuvent considérer cela comme normal dans la ville, mais nous sommes toujours étonnés. Maintenant, objectif or aux Jeux de 2021.

22. Vincent Vanasch (hockey)

Le mur. Le gardien des Red Lions a été nommé meilleur gardien de but au monde à trois reprises.

21. Dries Mertens (football)

Le meilleur buteur de tous les temps du club de Naples. Tout simplement.

