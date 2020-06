À l'occasion du 75e anniversaire d'Eddy Merckx, la plus grande figure sportive belge du siècle dernier, Sport/Foot Magazine vous a demandé d'élire les 50 meilleurs sportifs belges du 21e siècle.

20. Pieter Timmers (natation)

Le report des JO de Tokyo a eu raison de son dernier défi. Il y a quatre ans, à Rio, le sprinter des bassins avait créé la surprise en décrochant l'argent sur le 100 mètres, distance-star des crawleurs.

19. Gella Vandecaveye (judo)

Gella n'a jamais eu froid aux yeux. Un tempérament qui a guidé sa riche carrière, couronnée par deux médailles olympiques. L'argent à Atlanta, d'abord, puis le bronze à Sydney en 2000.

18. Greg Van Avermaet (cyclisme)

Longtemps surnommé net niet, pour sa faculté à effleurer les grands succès, Greg arbore quand même un palmarès garni par un titre olympique à Rio et un pavé soulevé sur le Vélodrome de Roubaix.

17. Delfine Persoon (boxe)

Jamais élue Sportive de l'année, malgré un palmarès hors-normes, la policière flandrienne a collectionné les titres de championne du monde comme personne d'autre en Belgique.

16. Frederik Van Lierde (triathlon)

Douze fois vainqueur sur un Ironman, avec une cerise sur le gâteau en 2013 quand il a remporté les championnats du monde de la spécialité. Un seul autre triathlète a été couronné Sportif de l'Année. Un certain Luc Van Lierde. Aucun lien.

15. Vincent Kompany (football)

Défendre avec classe, se battre avec hargne contre un corps qui dit souvent stop, et soulever des trophées. Voilà pour le pedigree d'un monument du football belge.

14. Emma Meesseman (basket)

Si les Belgian Cats ont brillé comme jamais ces dernières années, c'est surtout à Emma qu'elles le doivent. La pivot des Mystics de Washington est depuis 2013 l'une des taulières de la très select WNBA.

13. Ann Wauters (basket)

La véritable icône du basket belge, avec des états de service exceptionnels. Après avoir gagné des prix dans un nombre incalculable de pays, elle rêve d'un couronnement noir-jaune-rouge aux Jeux de Tokyo.

12. Philippe Gilbert (cyclisme)

S'il franchit la ligne d'arrivée en tête à Sanremo le 8 août prochain, il rejoindra Rik Van Looy et Eddy Merckx dans le cercle très fermé des légendes du cyclisme, qui ont remporté les cinq grands monuments et les Mondiaux au cours de leur carrière.

11. Kim Gevaert (athlétisme)

Lors des Jeux de Pékin en 2008, elle était le dernier maillon d'un relais couvert d'argent sur le 4x100 mètres. Huit ans plus tard, la disqualification des Russes lui a même offert une médaille d'or historique, mais au goût amer.

20. Pieter Timmers (natation)Le report des JO de Tokyo a eu raison de son dernier défi. Il y a quatre ans, à Rio, le sprinter des bassins avait créé la surprise en décrochant l'argent sur le 100 mètres, distance-star des crawleurs.19. Gella Vandecaveye (judo)Gella n'a jamais eu froid aux yeux. Un tempérament qui a guidé sa riche carrière, couronnée par deux médailles olympiques. L'argent à Atlanta, d'abord, puis le bronze à Sydney en 2000.18. Greg Van Avermaet (cyclisme)Longtemps surnommé net niet, pour sa faculté à effleurer les grands succès, Greg arbore quand même un palmarès garni par un titre olympique à Rio et un pavé soulevé sur le Vélodrome de Roubaix.17. Delfine Persoon (boxe)Jamais élue Sportive de l'année, malgré un palmarès hors-normes, la policière flandrienne a collectionné les titres de championne du monde comme personne d'autre en Belgique.16. Frederik Van Lierde (triathlon)Douze fois vainqueur sur un Ironman, avec une cerise sur le gâteau en 2013 quand il a remporté les championnats du monde de la spécialité. Un seul autre triathlète a été couronné Sportif de l'Année. Un certain Luc Van Lierde. Aucun lien. 15. Vincent Kompany (football)Défendre avec classe, se battre avec hargne contre un corps qui dit souvent stop, et soulever des trophées. Voilà pour le pedigree d'un monument du football belge. 14. Emma Meesseman (basket)Si les Belgian Cats ont brillé comme jamais ces dernières années, c'est surtout à Emma qu'elles le doivent. La pivot des Mystics de Washington est depuis 2013 l'une des taulières de la très select WNBA.13. Ann Wauters (basket)La véritable icône du basket belge, avec des états de service exceptionnels. Après avoir gagné des prix dans un nombre incalculable de pays, elle rêve d'un couronnement noir-jaune-rouge aux Jeux de Tokyo.12. Philippe Gilbert (cyclisme)S'il franchit la ligne d'arrivée en tête à Sanremo le 8 août prochain, il rejoindra Rik Van Looy et Eddy Merckx dans le cercle très fermé des légendes du cyclisme, qui ont remporté les cinq grands monuments et les Mondiaux au cours de leur carrière.11. Kim Gevaert (athlétisme)Lors des Jeux de Pékin en 2008, elle était le dernier maillon d'un relais couvert d'argent sur le 4x100 mètres. Huit ans plus tard, la disqualification des Russes lui a même offert une médaille d'or historique, mais au goût amer.