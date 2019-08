Tom Boon a montré la voie à suivre en étant le premier à réduire le score en fin de troisième quart-temps, lors de la demi-finale des Red Lions contre l'Allemagne, qui a mené 0-2 jusqu'à la 42e minute. Une dizaine de minutes plus tard, Nicolas De Kerpel puis Victor Wegnez l'imitaient avant que Cédric Charlier ne valide la qualification de l'équipe messieurs belge pour la 3e finale continentale de son histoire.

"L'Allemagne a très bien joué ce soir. Nous, on a manqué d'un peu de chance en 1ère mi-temps avec un poteau et un arrêt sur la ligne. Vincent Vanasch a de nouveau sorti un tout grand match et le public a su nous pousser dans nos derniers retranchements. A la mi-temps, on s'est dit que si les Pays-Bas avait réussi à nous remonter au score lors de la finale de 2017 à Amsterdam alors que l'on menait 2-0, on pouvait aussi le faire. On a réussi à faire craquer l'Allemagne en deuxième mi-temps", a réagi Tom Boon.

En début de soirée, les Pays-Bas, grands favoris avec la Belgique pour une place en finale, se sont faits surprendre 3-4 par l'Espagne. Menés 2-0 à la mi-temps, les Néerlandais, tenants du titre, ont encore encaissé deux buts dans le 3e quart, avant d'entamer une remontée trop tardive. "Cela ne risquera pas de nous arriver. Nous ne les prendrons pas de haut. Lors de l'Euro précédent également, nous avions battu les Pays-Bas 5-0 en poules, avant d'être battus par eux en finale. Non, on veut vraiment ce doublé "Monde-Europe". Ce serait incroyable. On a vraiment une belle carte à jouer."