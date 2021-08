Les trois cavaliers belges ont réussi à se placer parmi les 30 meilleures combinaisons qualifiées, sur les 73 engagées.

Niels Bruynseels sur Delux van T&L, Jérôme Guéry avec Quel Homme de Hus et Grégory Wathelet en selle sur Nevados se sont qualifiés pour la finale individuelle du concours de saut d'osbtacles des Jeux Olympiques de Tokyo, mardi.

Les trois cavaliers belges ont réussi à se placer parmi les 30 meilleures combinaisons qualifiées, sur les 73 engagées, pour la finale prévue mercredi. Ils ont tous trois réussi un sans-faute, sur le parcours conçu par l'Espagnol Santiago Vareal, un barême A 1m65 de 590 m à parcourir endéans les 89 secondes. Grégory Wathelet (Nevados) a fini en 85.20, Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) en 86.10 et Niels Bruynseels (Delux van T&L) en 86.67. L'épreuve par équipes débute elle vendredi avec 20 pays de trois cavaliers.

La finale, à dix, est prévue le samedi 7 août. Les résultats des trois cavaliers comptent contrairement au principe de voir quatre cavaliers concourir et de ne pas comptabiliser le moins bon résultat. Le concepteur du parcours de saut d'obstacles est l'Espagnol Santiago Varela. Une nouvelle inspection des chevaux aura lieu après le concours individuel.

