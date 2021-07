L'Italienne disputera sa cinquième finale olympique après 2004 (argent), 2008 (or), 2012 (5e) et 2016 (4e). Seul Michael Phelps, légende de la natation, avait réussi une telle série avant Pellegrini.

Federica Pellegrini est devenue mardi, à Tokyo, la première nageuse de l'histoire à se qualifier pour cinq finales olympiques consécutives sur la même distance, le 200m nage libre.

L'Italienne, qui aura 33 ans le 5 août, a réussi le septième chrono des demi-finales. Mercredi (3h41 heure belge), elle disputera sa cinquième finale olympique après 2004 (argent), 2008 (or), 2012 (5e) et 2016 (4e). Seul Michael Phelps, légende de la natation, avait réussi une telle série avant Pellegrini. Entre 2000 et 2016, l'Américain aux 23 titres olympiques, avait disputé cinq fois la finale du 200m papillon, récoltant trois médailles d'or (2004, 2008 et 2016), une d'argent (2012) et une cinquième place (2000).

