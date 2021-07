La badiste belge, 38e mondiale, s'est imposée 2 sets à 0 ( 21-6, 21-8) en 28 minutes face à la Birmane Thuzar Thet Htar, 65e mondiale.

Lianne Tan a remporté le premier de ses deux matches de poules du tournoi olympique de badminton, mardi aux Jeux de Tokyo.

La badiste belge, 38e mondiale, s'est imposée 2 sets à 0 ( 21-6, 21-8) en 28 minutes face à la Birmane Thuzar Thet Htar, 65e mondiale. Lianne Tan jouera son second match du groupe M mercredi face à l'Indonésienne Gregoria Mariska Tunjung, 23e mondiale et 14e tête de série. Celle-ci avait battu Thuzar Thet Htar 2-0 (21-11, 21-8) dimanche. Seule la première de chacun des 14 groupes se qualifie pour les huitièmes de finale à élimination directe. En cas de qualification, Lianne Tan serait opposée en huitièmes à la lauréate du groupe N qui réunit la Thaïlandaise Ratchanok Intanon (BWF 6/N.5), la Malaisienne Soniia Cheah (BWF 35/18) et la Hongroise Laura Sarosi (BWF 74/29). Lianne Tan, 30 ans, dispute ses troisièmes Jeux. La championne de Belgique avait été éliminée en phase de poules en 2012 à Londres et quatre ans plus tard à Rio.

Lianne Tan a remporté le premier de ses deux matches de poules du tournoi olympique de badminton, mardi aux Jeux de Tokyo. La badiste belge, 38e mondiale, s'est imposée 2 sets à 0 ( 21-6, 21-8) en 28 minutes face à la Birmane Thuzar Thet Htar, 65e mondiale. Lianne Tan jouera son second match du groupe M mercredi face à l'Indonésienne Gregoria Mariska Tunjung, 23e mondiale et 14e tête de série. Celle-ci avait battu Thuzar Thet Htar 2-0 (21-11, 21-8) dimanche. Seule la première de chacun des 14 groupes se qualifie pour les huitièmes de finale à élimination directe. En cas de qualification, Lianne Tan serait opposée en huitièmes à la lauréate du groupe N qui réunit la Thaïlandaise Ratchanok Intanon (BWF 6/N.5), la Malaisienne Soniia Cheah (BWF 35/18) et la Hongroise Laura Sarosi (BWF 74/29). Lianne Tan, 30 ans, dispute ses troisièmes Jeux. La championne de Belgique avait été éliminée en phase de poules en 2012 à Londres et quatre ans plus tard à Rio.