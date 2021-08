Vice-champion olympique à Rio en 2016 sur 200 m derrière Usain Bolt, De Grasse s'offre le tout premier titre olympique de sa carrière. Korir, avait lui réalisé volontairement un faux départ en série du 400 m pour préserver ses chances sur 800 mètres.

André De Grasse a remporté le titre olympique du 200 m messieurs des Jeux Olympiques de Tokyo mercredi. Le Canadien a battu son record personnel en 19.62 pour se parer d'or. Il devance les Américains Kenneth Bednarek, qui s'empare de la médaille d'argent en 19.68, et Noah Lyles qui décroche le bronze en 19.74.

Vice-champion olympique à Rio en 2016 sur 200 m derrière Usain Bolt, De Grasse s'offre le tout premier titre olympique de sa carrière. Le Canadien avait aussi remporté la médaille de bronze sur 100 m et 4x100 m à Rio.

null © iStock

DOUBLE KENYAN SUR 800 M

Le Kényan Emmanuel Korir est devenu champion olympique du 800 m en 1:45.06 en devançant son compatriote Ferguson Rotich (1:45.23) en finale mercredi à Tokyo.

Le Polonais Patryk Dobek, ancien coureur de 400 m haies, a pris la 3e place en 1 min 45 sec 39. Aucun des trois athlètes n'était jamais monté sur un podium olympique.

C'est le 4e titre consécutif sur la distance pour le Kenya après Wilfred Bungel en 2008 et les deux du recordman du monde David Rudisha en 2012 et 2016. Korir a réussi à s'extraire d'un peloton toujours groupé à 100 m de la ligne dans une finale très serrée.

A 26 ans, le Kényan est capable de briller aussi sur 400 m, distance sur laquelle il avait terminé 6e aux Mondiaux de Doha en 2019. Il avait volontairement commis un faux départ en série du 400 m à Tokyo dimanche, a priori pour préserver ses chances sur 800.

Son compatriote Rotich, âgé de 31 ans, avait pris la médaille de bronze des Mondiaux de 2019. Le Polonais Patryk Dobek (27 ans) a lui réussi son pari de quitter cette saison le 400 m haies (7e des Mondiaux en 2015) au profit du double tour de piste, dont il a été champion d'Europe en salle cet hiver.

André De Grasse a remporté le titre olympique du 200 m messieurs des Jeux Olympiques de Tokyo mercredi. Le Canadien a battu son record personnel en 19.62 pour se parer d'or. Il devance les Américains Kenneth Bednarek, qui s'empare de la médaille d'argent en 19.68, et Noah Lyles qui décroche le bronze en 19.74. Vice-champion olympique à Rio en 2016 sur 200 m derrière Usain Bolt, De Grasse s'offre le tout premier titre olympique de sa carrière. Le Canadien avait aussi remporté la médaille de bronze sur 100 m et 4x100 m à Rio.DOUBLE KENYAN SUR 800 M Le Kényan Emmanuel Korir est devenu champion olympique du 800 m en 1:45.06 en devançant son compatriote Ferguson Rotich (1:45.23) en finale mercredi à Tokyo. Le Polonais Patryk Dobek, ancien coureur de 400 m haies, a pris la 3e place en 1 min 45 sec 39. Aucun des trois athlètes n'était jamais monté sur un podium olympique. C'est le 4e titre consécutif sur la distance pour le Kenya après Wilfred Bungel en 2008 et les deux du recordman du monde David Rudisha en 2012 et 2016. Korir a réussi à s'extraire d'un peloton toujours groupé à 100 m de la ligne dans une finale très serrée. A 26 ans, le Kényan est capable de briller aussi sur 400 m, distance sur laquelle il avait terminé 6e aux Mondiaux de Doha en 2019. Il avait volontairement commis un faux départ en série du 400 m à Tokyo dimanche, a priori pour préserver ses chances sur 800. Son compatriote Rotich, âgé de 31 ans, avait pris la médaille de bronze des Mondiaux de 2019. Le Polonais Patryk Dobek (27 ans) a lui réussi son pari de quitter cette saison le 400 m haies (7e des Mondiaux en 2015) au profit du double tour de piste, dont il a été champion d'Europe en salle cet hiver.