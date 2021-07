Le judoka belge, champion du monde et N.1 mondial, a subi la loi du Japonais Takanori Nagase en demi-finale. Il a néanmoins remporté la médaille de bronze lors de la petite finale.

Matthias Casse n'est pas parvenu à se hisser en finale en catégorie des -81 kg mardi aux Jeux olympiques de Tokyo. Le judoka belge de 24 ans, champion du monde et N.1 mondial, s'est incliné au golden score en demi-finales face au Japonais Takanori Nagase, 13e mondial et médaille de bronze des Jeux de Rio en 2016.

Matthias Casse, qui dispute ses premiers Jeux affrontera Géorgien Tato Grigalshvili (IJF 3) dans le combat pour la médaille de bronze. Le second duel pour le bronze opposera l'Allemand Dominic Ressel (IJF 10) à l'Autrichien Shamil Borchashvili (IJF 22). Takanori Nagase défiera en finale le Mongol Saeid Mollaei (IJF 6), qui a battu Shamil Borchashvili sur ippon dans la première demi-finale.

Matthias Casse avait dû batailler ferme pour se hisser en demi-finale. Après avoir sorti au golden score le Porto-Ricain Adrian Gandia (IJF 33) et Suédois Robin Pacek (IJF 28), il avait battu le Russe Alan Khubetsov (IJF 8) aux pénalités en quarts de finale. (

