Tine De Caigny a été la réelle révélation du match des Red Flames contre la Lituanie, mardi soir, pour son 4e match dans le groupe H des qualifications pour l'Euro 2021 de football. Elle a marqué cinq des six buts de l'équipe belge, lui permettant de décrocher la victoire (6-0).

Tine De Caigny a brillé en marquant cinq buts contre la Lituanie

Tine De Caigny a été la réelle révélation du match des Red Flames contre la Lituanie, mardi soir, pour son 4e match dans le groupe H des qualifications pour l'Euro 2021 de football. Elle a marqué cinq des six buts de l'équipe belge, lui permettant de décrocher la victoire (6-0).

"A Anderlecht, j'avais déjà marqué cinq fois, mais au niveau international, c'est la première fois que cela fonctionne", a-t-elle confié après la rencontre. "Marquer cinq buts, c'est bien quand même, et dans ces nouveaux maillots, c'était encore plus amusant. Je dormirai très bien ce soir. Je garderai le T-shirt de toute façon et on m'a aussi promis la balle du match."

La Belgique aura maintenant cinq mois pour préparer son duel face à la Suisse, le 14 avril prochain à Louvain. Les deux équipes comptent 12 points et se disputeront la première place du groupe puisque Roumanie (3 pts), Croatie (3 pts) et Lituanie (0 pts) ne semblent pas en mesure d'y prétendre.

"Ce sera un match de haut niveau, donc j'ai vraiment hâte d'y être. De plus, ils nous ont éliminés dans les barrages pour la Coupe du Monde. A cause de la Suisse, nous n'avons pas pu aller à la Coupe du Monde et ce sentiment est toujours présent dans notre groupe. Alors, on veut réaliser quelque chose."